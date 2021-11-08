Новосибирск, 8 ноября, 2021, 10:16 — ИА Регнум. До завершения Всероссийской переписи населения осталось шесть дней. Перепись на портале Госуслуг продлена до 14 ноября. В общей сложности её прошло уже более 2 млн жителей Новосибирской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Перепись населения

О ходе переписной кампании в регионе речь шла на оперативном совещании в правительстве региона сегодня, 8 ноября. С докладом о динамике её проведения выступил первый заместитель губернатора Юрий Петухов.

В настоящее время участие во Всероссийской переписи населения приняли уже более 2 млн человек, что составляет более 71,9% жителей Новосибирской области.