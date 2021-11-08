Москва, , 10:14 — REGNUM Среди направлений химического комплекса лидирует производство полимеров и выпуск минеральных удобрений. Об этом говорится в отчетном докладе Совета Российского союза химиков (РСХ), представленном на съезде организации в Москве.

«Среди направлений химического комплекса по-прежнему лидирует производство полимеров и выпуск минеральных удобрений, — говорится в документе. — Только за прошедшие восемь месяцев было произведено 15,4 млн. тонн минеральных удобрений, при этом темпы роста составили порядка 106,1%».

В докладе «ФосАгро» причислена к компаниям, «определяющим лицо российской химической промышленности». Президент Российского союза химиков Виктор Иванов отметил ее успешный опыт в реализации инвестиционных проектов, развитии кадрового потенциала и цифровизации химкомплекса.

Предприятия «ФосАгро» стали лауреатами Всероссийского отраслевого конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли». Награждение состоялось на съезде РСХ. Волховский филиал АО «Апатит» стал победителем специального этапа «Лучший реализованный проект года». АО «Апатит» признано лауреатом в номинациях «Защита окружающей среды и ресурсоэффективность» и «Здоровье и охрана труда» в категории «Крупные компании». Также ПАО «ФосАгро» и АО «Апатит» стали лауреатами в номинации «Информационная открытость» (в категории «Холдинги, корпорации, объединения» и «Крупные компании» соответственно).

На съезде РСХ выступил заместитель руководителя аппарата генерального директора ПАО «ФосАгро» Борис Левин. В своем докладе он отметил важность продолжения борьбы с распространением коронавирусной инфекции. ФосАгро уже направила более 3,5 млрд. рублей на поддержку медицины, реализацию мер по защите трудовых коллективов и противодействию распространения коронавируса в регионах присутствия и продолжает работать в этом направлении. Несмотря на сложные эпидемиологические условия компания не сбавляет темпов реализации Стратегии развития до 2025 года.

«В ФосАгро вопросы инвестиционного развития находятся в приоритете. Одна из заслуженных наград сегодня была присуждена компании за развитие Волховского производственного комплекса. Благодаря строительству современного высокотехнологичного производства ежегодный выпуск продукции здесь будет увеличен более чем в четыре раза. Хочу отметить особенность — никаких зарубежных лицензионных технологий применяться не будет, только российские разработки преимущественно профильного института НИУИФ им.проф.Я.В.Самойлова», — отметил Борис Левин.

ФосАгро взаимодействует с РСХ по актуальным вопросам климатической и экологической повесток. Создана рабочая группа по обмену лучшей практикой использования фосфогипса в качестве вторичного материала.

«Конечно, мы поддерживаем усилия РСХ по развитию мало‑ и среднетоннажной химии, — сказал Борис Левин. — Отрасль минеральных удобрений в целом и компания «ФосАгро» в частности являются крупными потребителями катализаторов для производства аммиака и серной кислоты, абсорбентов, адсорбентов, ионообменных смол и заинтересованы в развитии российских конкурентоспособных производств».

Предприятия ФосАгро становятся лауреатами конкурса «5 звезд. Лидеры химической отрасли» ежегодно. Так в 2018 году Балаковский филиал АО «Апатит» вошел в число лауреатов в номинациях: «Защита окружающей среды и ресурсоэфективность», а также в объединенной категории «Социальные гарантии и забота» и «Ответственность и партнерство». В 2019 году АО «Апатит» стало лауреатом в номинации «Информационная открытость» и «Безопасность на производстве». Дважды компания побеждала в номинации «Лучший реализованный проект года». В 2019 году жюри отметило корпоративный Интерактивно-познавательный центр «Зеленая планета», а в 2020 году внедренную на АО «Апатит» систему корпоративного общественного контроля в форме мобильного приложения.

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