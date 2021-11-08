Махачкала, 8 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Дагестане произошло землетрясение. Его ощутили вечером 7 ноября жители Махачкалы, сообщили в региональном управлении МЧС.

aitoff Землетрясение

«В 18:35 поступило сообщение о том, что на окраине Махачкалы, на глубине 10 км, произошло землетрясение магнитудой 3,5», —приводят текст сообщения спасательного ведомства «Махачкалинские известия».

По данным МЧС, о каких-либо разрушениях или повреждениях жители Махачкалы не сообщили, жалоб от населения не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 октября 2021 года в Дагестане было зафиксировано землетрясение в Ботлихском районе. Поземные точки имели магнитуду 3,7. Разрушений сейсмособытие не вызвало.