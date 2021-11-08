Кош-Агачский район, Алтай, 8 ноября, 2021, 10:12 — ИА Регнум. В Кош-Агачском районе Республики Алтай 7 ноября зафиксировано очередное землетрясение магнитудой 3,3, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Zeml.info Землетрясение

По данным Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН, эпицентр сейсмособытия находился в пяти километрах от села Курай. Интенсивность сотрясений в эпицентре составила 3.8 балла по шкале MSK-64.

Как сообщало ИА REGNUM, меньше месяца назад также в Кош-Агачском районе произошло сразу два землетрясения подряд. Первый толчок магнитудой 3,8 зафиксирован в 22:52 часов 11 октября, второй — спустя полчаса.

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