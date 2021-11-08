Москва, 8 ноября, 2021, 10:10 — ИА Регнум. В Москве за январь-октябрь 2021 года построено и введено в эксплуатацию 69 новостроек площадью 950,8 тыс. кв. метров жилья по реновации, сообщили в Стройкомплексе.

Дарья Драй ИА REGNUM Снос дома по программе Реновация

По словам заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрея Бочкарёва, за 10 месяцев организован переезд 19,5 тыс. жителей из старых пятиэтажек. Всего с начала года началось переселение 21,5 тыс. участников программы из 141 старого дома.

Также в Москве началось строительство 41 дома площадью 715,5 тыс. кв. метров. До конца 2021 года планируется ввести еще более 20 домов площадью 500 тыс. кв. метров, 19 из них будут переданы под заселение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве по программе реновации за три года — с 2022 по 2024 год — планируется построить более 300 новых домов.

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