Астрахань, , 10:09 — REGNUM В Астраханской области 8 ноября подтверждено 256 новых случаев заражения коронавирусом — на четыре меньше, чем было выявлено за предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным регионального министерства здравоохранения.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в регионе было зарегистрировано 68 тыс. 586 положительных результатов исследования. В инфекционных госпиталях для пациентов с COVID-19 находятся 1628 человек.

За весь период 2063 человека скончались. Девять новых летальных случаев подтверждено за последние сутки.

Коэффициент распространения инфекции составил 1,02.