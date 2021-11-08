Варшава, 8 ноября, 2021, 10:07 — ИА Регнум. Власти США с 8 ноября разрешили въезд в страну привитым от СOVID-19 гражданам Польши. Об этом сообщает Polskie Radio.

(сс) ThePixelman Самолет

С 10 ноября в крупнейший аэропорт Нью-Йорка имени Джона Кеннеди польские самолеты PLL LOT будут осуществлять рейсы из Варшавы ежедневно.

С понедельника 15 ноября также восстанавливаются авиарейсы из Варшавы в Чикаго, а с 10 декабря регулярные рейсы Варшава-Майами, штат Флорида.

Вице-президент польской авиакомпании компании PLL LOT Михаил Фийол сообщил журналистам, что его организация планирует весной будущего года восстановить регулярные рейсы и с Лос-Анджелесом.

Регулярные пассажирские авиарейсы в США были приостановлены в начале пандемии, в марте 2020 года. Затем авиасообщение с Польшей было частично восстановлено для граждан США.