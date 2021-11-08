Самара, , 10:09 — REGNUM Расход кислорода уменьшился в медучреждениях Самарской области за счет увеличения процента свободных коек. Об этом 7 ноября сообщил глава региона Дмитрий Азаров на своей странице в социальной сети.

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Азаров сообщил, что с 8 ноября в регионе магазины непродовольственных товаров, предприятия сферы услуг и организации общественного питания возобновляют прием посетителей по QR-коду, справке о перенесённом заболевании или ПЦР-тесту.

Глава области сообщил, что пропускать на культурные и спортивные мероприятия будут привитых, переболевших, либо прошедших ПЦР-тест жителей, при этом помещения должны заполнятся не более чем на половину.

Он также напомнил, что каждый муниципалитет будет сам принимать решение, в каком формате будут учиться школьники: в очном или дистанционном.

«За прошедшие дни в наших медучреждениях количество выздоровевших и выписанных из стационара жителей стало больше, чем госпитализированных, за счёт чего увеличился процент свободного коечного фонда и снизился расход кислорода», — сообщил глава региона, который отметил, что в области фиксируется и уменьшение случаев ОРВИ.