Москва, , 10:06 — REGNUM В России с 2022 году будут проводиться олимпиады по философии, сообщает 8 ноября сайт правительства РФ.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Соответствующее поручение дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по итогам поездки в Калининградскую область. Организацией мероприятия будут заниматься Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова и Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта при участии ряда федеральных министерств.

«Начиная с 2022 года в России будет проходить международная олимпиада по философии», — рассказали в правительстве.