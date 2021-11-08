Архангельск, , 10:03 — REGNUM Депутата Архангельской городской думы Василия Кичева (ЛДПР) отстранили от должности заместителя бюджетной комиссии после того, как в его декларации о доходах были выявлены «неточности».

Заполнение налоговой декларации Nalog.ru

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной прокуратуры, в декларации за 2019 год депутат не полностью отразил сведения о принадлежащих ему на праве общей долевой собственности земельном участке и объектах нежилой недвижимости.

Из-за инцидента Кичева также лишили права занимать любую должность в гордуме до истечения срока его депутатских полномочий.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-главу минздрава Якутии уличили в нецелевом использовании средств.