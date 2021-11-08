Пермь, , 10:01 — REGNUM Пермский гарнизонный военный суд продлил домашний арест для бывшего начальника Пермского военного института войск нацгвардии РФ Владимира К. Судебная инстанция удовлетворила ходатайство следствия, сообщает perm.rbc.ru.

Уголовное дело

В отношении экс-начальника военного вуза возбуждено уголовное дело. Мужчине инкриминируют превышение должностных полномочий, взяточничество и вымогательство крупных взяток. В апреле 2021 года начальник военного института был уволен.

По данным СМИ, в рамках расследования уголовного дела обвинение во взяточничестве предъявили и бывшему заместителю экс-главы вуза Ахмеду М.

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