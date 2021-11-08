Вашингтон, 8 ноября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Энтузиаст, разрабатывавший мод (модификацию) Mental Omega к стратегической игре Command & Conquer: Red Alert 2 объявил, что работа над проектом завершена. Об этом 8 ноября сообщает журнал PC Gamer.

Постер компьютерной игры Command & Conquer: Red Alert

Отметим, что модификации Mental Omega уже более 16 лет, её первая версия вышла ещё в 2005 году, тогда она представляла собой мод, который изменял баланс в игре. Впоследствии, когда модификация разрослась, авторы стали позиционировать её как «неофициальный набор» миссий к дополнению Red Alert 2: Yuri's Revenge.

«Работа сделана — наша кампания к Red Alert 2 наконец-то завершена», — написал на своей twitter-странице разработчик speeder_mo, отметив, что теперь поклонникам игры доступны все 133 миссии Mental Omega.

Напомним, релиз Command & Conquer: Red Alert 2 состоялся 23 октября 2000 года, разработкой игры занималась студия Westwood, которая была закрыта в 2003 году. Релиз дополнения Red Alert 2: Yuri's Revenge состоялся 10октября 2001-го.