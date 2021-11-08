Токио, , 09:59 — REGNUM Глава департамента Северной Америки министерства иностранных дел Японии Кэйити Итикава провёл встречу с помощником госсекретаря США по вопросам Восточной Азии и Тихого океана Дэниелом Критенбринком. Об этом сообщили в японском внешнеполитическом ведомства 8 ноября.

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«Они обсудили широкий круг вопросов, включая сотрудничество Японии и США в целях дальнейшего укрепления японо-американского альянса и реализации принципа «Свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», — уточнили в МИД Японии.

Отмечается, что это первый визит Критенбринка в Японию в должности помощника госсекретаря. На этот пост он был назначен в сентябре 2021 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, по заявлению Госдепа США, визит помощника госсекретаря США по делам Восточной Азии и Тихого океана Дэниела Критенбринка в Японию и Южную Корею с 7 по 12 ноября. В Токио американский дипломат будет находиться 7−10 ноября, в Сеуле — 10−12 ноября.