Тирасполь, , 09:57 — REGNUM В ходе 1089 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 312 случаев заражения коронавирусом. Об этом 8 ноября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 71 154 носителя SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 64 036 человек, в том числе 301 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1596 случаев смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зафиксировали пять таких случаев.

Днём ранее в Приднестровье провели 791 исследование на SARS-CoV-2 и выявили 506 случаев заражения коронавирусом. Выздоровевшими врачи признали 465 человек, скончались десять пациентов с COVID-19.