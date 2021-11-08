Ярославль, , 09:57 — REGNUM Два сотрудника Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова оспорили в суде отстранение от работы в связи отказом вакцинироваться. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения судов.

Ярославская научная библиотека им. Некрасова Culture.ru

Библиотекари были отстранены от работы 31 августа без сохранения заработной платы. В суде они оспаривали приказ об отстранении, считая его незаконным. Библиотекари посчитали, что их работа не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В суде они настаивали на том, что вакцинация должны быть добровольной.

Истцы требовали выплатить им потерянную заработную плату и компенсацию за её задержку. Однако суд в обоих случаях в удовлетворении исков отказал. Суд сослался на постановление главного санитарного врача Ярославской области об обязательной вакцинации отдельных категорий работников, к числу которых относятся и сотрудники библиотек.

«Истец является работником библиотеки; лицом, на которого распространяется требование об обязательной вакцинации. Уважительных причин для отказа от профилактической прививки истец не имеет; медицинский отвод от прививки истцу не давался. Доводы истца о том, что требование о проведении вакцинации к ней не могут предъявляться в связи с достижением организацией предусмотренного п.2.2 постановления №43 уровня — не менее 60% от общей численности работников, не могут приниматься во внимание, поскольку постановлением предусмотрен минимальный процент вакцинированных от общей численности работников применительно к сроку, в который следует достичь этого показателя, высокий процент вакцинированных среди сотрудников организации не освобождает от обязательной вакцинации оставшуюся часть сотрудников», — говорится в решении Кировского районного суда.

Как указал суд, для отказа от обязательной вакцинации нет иных уважительных причин, кроме медицинского отвода.

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