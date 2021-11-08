Ярославль, 8 ноября 2021, 09:57 — REGNUM Два сотрудника Ярославской областной универсальной научной библиотеки им. Н.А. Некрасова оспорили в суде отстранение от работы в связи отказом вакцинироваться. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решения судов.
Библиотекари были отстранены от работы 31 августа без сохранения заработной платы. В суде они оспаривали приказ об отстранении, считая его незаконным. Библиотекари посчитали, что их работа не связана с высоким риском заболевания инфекционными болезнями. В суде они настаивали на том, что вакцинация должны быть добровольной.
Истцы требовали выплатить им потерянную заработную плату и компенсацию за её задержку. Однако суд в обоих случаях в удовлетворении исков отказал. Суд сослался на постановление главного санитарного врача Ярославской области об обязательной вакцинации отдельных категорий работников, к числу которых относятся и сотрудники библиотек.
Как указал суд, для отказа от обязательной вакцинации нет иных уважительных причин, кроме медицинского отвода.
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