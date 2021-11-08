Симферополь, , 09:56 — REGNUM Движение по Крымскому мосту могут ограничить в связи с проведением противопожарных учений в период с 8 по 11 ноября, сообщили в пресс-службе МВД России.

Крымский мост Glava.rk.gov.ru

«В период с 00:00 8 ноября до 23:59 11 ноября на Крымском мосту будут проводиться тренировки по противопожарной безопасности, в связи с чем возможно кратковременное ограничение движения по автодорожной составляющей моста», — говорится в сообщении.

Водителей просят учитывать информацию о возможных ограничениях при планировании поездок через Крымский мост. Также в ГИБДД РФ напоминают о необходимости строгого соблюдения правил дорожного движения при движении по Крымскому мосту, в частности, о запрете на остановку и движения задним ходом.