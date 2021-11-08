Бишкек, , 09:56 — REGNUM Регулярные проблемы с нехваткой ГСМ в Киргизии может решить массовый переход автотранспорта Киргизии на использование сжиженного газа, — об этом ИА REGNUM заявил глава киргизской компании Red Petroleum Акылбек Маматов.

Киргизия

Киргизия в последние годы несколько раз сталкивалась с дефицитом ГСМ, цены на топливо растут, при этом столицу страны Бишкек регулярно накрывает смог. По мнению киргизского нефтетрейдера помочь в решении проблем может более интенсивное использование сжиженного углеродного газа (СУГ).

«Сейчас Кыргызстан потребляет около 80−100 тысячи тонн сжиженного углеродного газа (СУГ) в год, это не более 10% от суммарного потребления нефтепродуктов. При этом в мире потребление сжиженного газа растёт из года в год — на сегодня насчитывается более 30 миллионов авто на газомоторном топливе. В 2001 году потребление СУГ в мире составляло 66 миллионов тонн в год, к 2030 году прогнозируется потребление в 300 млн тонн. Есть яркий опыт Японии и Кореи — у них на сегодня это основной вид топлива, в Китае стремительно растет потребление сжиженного газа, к 2025 году они достигнут порога в 60 млн тонн. Крупнейший нефтетрейдер Shell прогнозирует к 2040 году, что 60% потребителей газового топлива перейдут на сжиженный газ. В нашей стране газомоторное топливо может стать заметной альтернативой традиционным нефтепродуктам — переход на этот вид топлива не составит большого труда для кыргызстанцев. Это можно сделать, не меняя вид автомобиля», — отметил Акылбек Маматов.

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Киргизский предприниматель подчеркивает — главный плюс сжиженного газа — более низкая цена, еще одно достоинство — этот вид топлива заметно экологичнее. «У СГУ высокое октановое число — 105, чего никакой вид бензина не достигнет. Можете представить, если весь Кыргызстан перейдет на класс топлива Евро-6? Мы могли бы одним движением перешагнуть далеко вперед и по экологическим стандартам оказаться наравне с европейскими странами».

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Переход на сжиженный газ требует мер осторожности. «Надо контролировать качество установки газовых баллонов в авто, водитель должен соблюдать правила эксплуатации. Газ имеет повышенную летучесть, и может быстро сконцентрироваться в маленьком пространстве, требуется технический надзор. В эксплуатации важно соблюдать правила безопасности и стандартные требования по установке ГБО. Порядок и процедуры методов контроля должны соблюдаться и при установки газобалонного оборудования. При массовом переходе необходимо вернуть обязательное техническое паспортирование автомобилей», — предупреждает Маматов.

«Нарастить базу автогазозаправочных станций в Кыргызстане при ныне существующих нормах невозможно, — утверждает эксперт, — сейчас в стране действуют устаревшие правила (СНИП), которые не учитывают современные технологии и не позволяют быстро развивать инфраструктуру. СНИПы необходимо обновить.

Со стороны правительства было бы верным шагом снизить пошлины на заводские газовые авто и объявить льготный период налогообложения, что могло бы помочь рынку быстрее перейти на потребление сжиженного газа, ведь этим шагом страна сможет решить проблему топливного кризиса, связанного с ростом цен и ответить на нынешние экологические вызовы. В соседних странах упрощенные правила помогают развивать рынок ускоренными темпами. Сейчас в Таджикистане потребление СУГ составляет 60−70% от общего рынка, бензина — всего 40−50 тысячи тонн, в Узбекистане есть собственное производство природного газа, в Казахстане ежегодно растет потребление. Кыргызстан сильно отстает в применении экологичного газового топлива», — подытожил Акылбек Маматов.

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