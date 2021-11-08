Москва, 8 ноября, 2021, 09:55 — ИА Регнум. В Москве отремонтируют памятник знаменитому певцу Муслиму Магомаеву. Монумент расположен в центре города в сквере между Большой Никитской и Тверской улицами, сообщается на портале мэра столицы.

Цитата из видео «Синяя вечность» Муслим Магомаев

Специалисты устранят различные дефекты и загрязнения. Скульптуру покроют защитным составом на основе синтетического воска, это убережет его от негативного воздействия осадков.

Каменное ограждение памятника Магомаеву помоют и расчистят, восстановят тонировку посвятительных надписей. Ремонтные работы монумента из бронзы планируется провести в 2022—2023 гг.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве отремонтируют памятник советскому военачальнику, маршалу бронетанковых войск, Герою Советского Союза Павлу Рыбалко.

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