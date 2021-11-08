Мехико, , 09:54 — REGNUM Победителем Гран-при Мексики «Формулы-1» стал нидерландский пилот команды «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Об этом 8 ноября сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Макс Ферстаппен Morio

Ферстаппен на 16,555 секунды опередил семикратного чемпиона мира британца Льюиса Хэмилтона из «Мерседеса», который пришёл к финишу вторым. Замкнул тройку ещё один гонщик «Ред Булла» мексиканец Серхио Перес.

Финский пилот «Мерседеса» Валттери Боттас, стартовавший с первого места, пришёл к финишу 15-м.

Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин занял 18-е место, став последним из финишировавших. Его партнёр по команде немец Мик Шумахер и японский пилот «Альфа Таури» Юки Цунода сошли с дистанции после аварии на первом круге.

Ферстаппен набрал 312,5 очка в чемпионате и продолжает лидировать в общем зачёте. Вторым идет Хэмилтон, у которого 293,5 очка. Замыкает тройку Боттас с 185 очками.

Следующий этап «королевских гонок» состоится 12−14 ноября в Бразилии.

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