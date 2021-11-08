Кяхта, Бурятия, 8 ноября, 2021, 09:52 — ИА Регнум. В Кяхтинском районе Бурятии за попытку поджога автомобиля к уголовной ответственности привлекли местного жителя. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, сотрудники ДПС остановили машину вечером 6 октября в городе Кяхта.

Поджог

При проверке выяснилось, что у 26-летнего водителя нет водительских прав, а сам автомобиль числится в угоне в Забайкальском крае.

«В момент оформления происшествия водитель, поняв, что автомобиль находится в розыске, взял канистру с легковоспламеняющейся жидкостью и поджег его на глазах у сотрудников полиции. Полицейские потушили транспортное средство и задержали водителя», — отметили в ведомстве.

Как установили в МВД, задержанный освободился из мест лишения свободы в 2020 году. Чуть позже к нему приехал товарищ, который попросил пригнать автомобиль из соседнего Забайкалья, рассказав, что иномарка принадлежит ему. Тот согласился, забрав машину у незнакомцев и пригнав в Кяхту.

Однако через несколько месяцев приятель задержанного умер, после чего молодой человек решил сам пользоваться им периодически. Попытку поджога молодой человек объяснил тем, что его могут обвинить в угоне.