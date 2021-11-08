Тбилиси, 8 ноября, 2021, 09:53 — ИА Регнум. Обстановка в Грузии накаляется из-за противостояния правящей партии «Грузинская мечта» и оппозицией. Об этом говорится в заявлении, обнародованном 8 ноября на странице оппозиционной партии «Лело» в соцсети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Протест в Грузии

Авторы обращения отмечают, что обострение происходит на фоне голодовки, объявленной находящимся в тюрьме бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили.

«В разделённом обществе эмоции чрезвычайно остры, и ситуация уже взрывоопасна. Процесс явно движется к хаосу и междоусобицам», — говорится в заявлении.

В «Лело» предлагают властям срочно начать диалог с оппозицией и принять «разумные» меры по снижению уровня конфронтации между политическими оппонентами.

Напомним, Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. Он назвал себя «политзаключенным» и объявил голодовку. 6 ноября был опубликован ролик, как экс-президент ест из баночек в медкабинете тюрьмы. При этом основанная Саакашвили партия «Единое национальное движение» анонсировала вечером 8 ноября масштабный митинг в Тбилиси.