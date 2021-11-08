Тамбов, , 09:49 — REGNUM В Тамбовской области с 8 ноября перестал действовать режим нерабочих дней, введённый 30 октября. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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Связано это с тем, что в регионе стабилизировалась ситуация с заболеваемостью коронавирусом.

«Ситуация в регионе находится под контролем. Мы работаем в постоянном взаимодействии с предприятиями, бизнесом. Регулярные совещания начали проводить задолго до нерабочей недели. Так, прошли встречи с руководителями предприятий торговли и общественного питания, чтобы совместно обсудить организацию работы, ускорение темпов вакцинации сотрудников. Это позволило нарастить темпы вакцинации», — заявил ранее врио тамбовского губернатора Максим Егоров.