Сеул, , 09:48 — REGNUM Число пиратских нападений на южнокорейские суда сократилось. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей министерства морских дел и рыболовства страны.

Макс Слефогт. Пираты. 1914

Согласно опубликованным данным, с января по сентябрь 2021 года южнокорейские суда подверглись 97 нападениям пиратов, что на 27% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Предполагается, что снижение активности пиратов произошло в связи с усилиями по борьбе с пиратством у берегов Нигерии.

Известно, что число пиратских нападений на южнокорейские корабли у берегов Западной Африки сократилось до 28 нападений, в Азиатском регионе — на 37%, до 39 нападений.