Москва, , 09:46 — REGNUM В России с 2022 года ежегодно начнут проводить международную олимпиаду по философии. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Калининградскую область, сообщается на сайте правительства РФ.

Михаил Мишустин Nalog.ru

Согласно поручению, за организацию и проведение международной олимпиады по философии будут отвечать МГУ им. Ломоносова и Балтийский федеральный университет им. Канта при участии Минобрнауки, Минпросвещения, МИД и Минфина.

Также по словам Мишустина, федеральный центр поможет Балтийскому университету со строительством кампуса для укреплении научной базы и для самореализации студентов.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Михаил Мишустин посетил Калининградскую область с рабочей поездкой 21 октября 2021 года.

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