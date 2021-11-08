Пермь, , 09:45 — REGNUM В Перми работает спецтехника по уборке снега. Дороги и тротуары обрабатываются противогололедными материалами, сообщает пресс-служба мэрии.

Уборка снега и обработка дорог противогололедными реагентами Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Устранение последствий снегопада проводится в штатном режиме. Как отметили в муниципальном департаменте дорог и благоустройства администрации, за прошедшие сутки (7 ноября) на улицах работало 122 единицы техники днем и 111 спецмашин ночью, вручную обеспечивали уборку улично-дорожной сети 309 рабочих днем и 112 — ночью. Использовано более 250 тонн противогололедных материалов.

В ночь на 8 ноября чиновники обследовали 188 объектов улично-дорожной сети, на 68 из них (36%) зафиксированы нарушения. Проверяющие предъявили претензии подрядчику по поводу некачественной уборки снега на пешеходных площадках (тротуарах, пешеходных переходах, остановках общественного транспорта). В мэрии указали на необходимость обработки тротуаров и проезжей части для того, чтобы в условиях постоянной смены температуры воздуха с минусовой на плюсовую асфальт оставался сухим, на нём не образовывалась наледь.

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