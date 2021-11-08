Уфа, , 09:48 — REGNUM Надгробный памятник на могиле ветерана МВД осквернили неизвестные в Башкирии. Об этом 8 ноября сообщает издание «На земле Салавата».

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По информации журналистов, на кладбище в Салаватском районе неизвестные разбили и осквернили надгробный памятник на могиле бывшего начальника ОГИБДД Салаватского района, подполковника милиции Фавариса Зуфаровича Гарифуллина.

Ветеран правоохранительных органов, который около двадцати лет руководил госавтоинспекцией Салаватского района, скончался в начале января 2020 года, на 70-м году жизни. Он был с почестями похоронен на Новокаратавлинском кладбище. На его могиле был установлен гранитный памятник. По информации издания, неизвестные лица разбили тяжелым предметом края гранитной плиты.

Отмечается, что в настоящее время стражи порядка ведут поиск подозреваемых.