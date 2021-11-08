Магадан, , 09:43 — REGNUM На Колыме прошёл обильный снегопад. В Магадане погодные условия стали причиной не менее 30 дорожно-транспортных происшествий, сообщило ИА «Весьма». В некоторых авариях столкнулись сразу несколько автомобилей, от трёх до пяти.

Снег Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

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Много ДТП произошло во дворах, до которых оперативно не успела доехать дорожная техника. Причинами массовых аварий стал не только выпавший снег, но и покрывшая его сверху ледяная корка. В нескольких ДТП столкнулись сразу более трёх машин.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае 9 и 10 ноября прогнозируют гололёд. В связи с этим 9−10 ноября будет ограничена работа общественного транспорта на региональных, федеральных и местных дорогах.