Симферополь, , 09:43 — REGNUM В Республике Крым обновили правила приема и размещения в гостиницах, санаториях и пансионатах — согласно изменениям, внесённым главой Крыма Сергеем Аксёновым в указ о режиме повышенной готовности, с 8 ноября места размещения смогут принимать гостей, имеющих справку о медицинском отводе от прививки против коронавируса. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Крым Марина Каширская © ИА REGNUM

«С 8 ноября 2021 года для граждан, имеющих противопоказания к вакцинации, приём и размещение в гостиницах, санаториях, пансионатах разрешены при наличии медицинского документа, подтверждающего наличие медицинских противопоказаний, заверенного лечащим врачом и руководителем (заместителем руководителя) медицинской организации и отрицательного результата ПЦР-теста на наличие возбудителя коронавирусной инфекции SARS-CoV-2, полученного не позднее чем за 72 часа», — уточнили в пресс-службе.

При этом для граждан, имеющих документ о вакцинации против новой коронавирусной инфекции (или QR-код) или сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 с 8 ноября при заселении в гостиницы и пансионаты Крыма не требуется предъявлять результат ПЦР-теста.

Следите за развитием событий в трансляции: «Жизнь по QR-коду. Россия борется с пандемией — трансляция»

Впрочем, уточнили в пресс-службе, каждый объект размещения может вводить дополнительные условия на свое усмотрение — гостям предлагается уточнять этот вопрос в каждом отдельном случае.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Крыма приняли решение не продлевать период нерабочих дней, действовавший в регионе с 30 октября по 7 ноября включительно.