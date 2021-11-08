Москва, , 09:42 — REGNUM С 8 ноября в Москве приостанавливается бесплатный и льготный проезд в городском транспорте для некоторых граждан. Соответствующее решение ранее приняли в мэрии Москвы.

Пенсионерам отключили социальные карты для проезда в транспорте Василий Иванов © ИА REGNUM

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Ограничения распространяются на тех, кто должен соблюдать домашний режим — москвичей старше 60 лет, а также тех, кто страдает от хронических заболеваний. Их социальные карты будут заблокированы.

Исключением станут те москвичи из группы риска, кто сделал прививку от коронавирусной инфекции или перенёс заболевание в последние полгода. При этом разблокировка произойдёт сразу после вакцинации первым компонентом.

Также в городе продолжит действовать и ряд других антиковидных ограничений.