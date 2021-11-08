Санкт-Петербург, , 09:47 — REGNUM Непрекращающийся всю ночь дождь, ветер и поздний рассвет резко усложнили дорожную обстановку в Петербурге в первый день рабочей недели, 8 ноября. Утро для автомобилистов началось с заторов и 7-балльных пробок, согласно сервису «Яндекс. Карта».

Пробка Дарья Драй © ИА REGNUM

Так, к 09:30 мск в городе на дорогах 73 проблемы, из которых лишь малая часть — из-за дорожных работ, остальные — из-за ДТП.

Из-за аварий сложная дорожная обстановка наблюдается на кольцевой автомобильной дороге (КАД) в районе Кудрово и Дачного проспекта. Как уточнили ИА REGNUM в пресс-службе Упрдор «Северо-Запад», в 08:00 мск 8 ноября на 53 км внутреннего кольца КАД произошло попутное столкновение легкового и грузового автомобилей.

«ДТП без пострадавших. В связи с тем, что поврежденные машины занимают первую и вторую полосы внутреннего кольца КАД, образовался затор», — описали дорожную обстановку в на КАД в районе Кудрово в Упрдоре.

Что касается ДТП на 73 км внешнего кольца (перед развязкой с ЗДС и Дачным проспектом, — прим. ред.), то там около 08:00 мск столкнулись две легковые машины. Они занимают первую и переходно-скоростную полосы. Как и в предыдущем ДТП, в данном случае тоже обошлось без пострадавших.

Также из-за нескольких ДТП затруднен въезд по Московскому шоссе в Петербург. Плотно стоят и почти не двигаются автомобилисты на улицах Академика Лебедева, Салова, Комсомола, Куйбышева, Дальневосточном, Среднеохтинском проспектах, а также на набережных Кутузова, Пироговской и Арсенальной. Затруднено движение по проспектам Каменноостровскому, Приморскому и Энгельса.

Отметим что по расчётам сервиса, дорожная ситуация должна наладиться к полудню.