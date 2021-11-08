Понта-Делгада, , 09:39 — REGNUM «Порту» одержал победу над «Санта-Кларой» в матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 3:0, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбольный клуб «Порту» © Антон Зайцев. soccer.ru

В составе «Порту» голы забили полузащитник Сержиу Оливейра и нападающий Луис Диас, оформивший дубль.

На сегодняшний день «Порту» занимает первое место в чемпионате Португалии, в активе команды 29 очков. «Санта-Клара» идёт на 18-м месте с шестью очками.

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