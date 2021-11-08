Новосибирск, , 09:39 — REGNUM Никаких решений о продлении нерабочих дней на территории Новосибирской области не принималось. Об этом в ходе оперативного совещания сегодня, 8 ноября, заявил губернатор Андрей Травников.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM)

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«Действуем строго в соответствии с Указом президента Российской Федерации, поэтому с сегодняшнего дня, с 8 ноября, начинается полноценная рабочая неделя. И работаем мы в рамках обычного, традиционного регламента, — сказал глава региона. — Пандемия продолжается, несмотря на то, что выходные, нерабочие дни завершены, но все ограничения, которые были приняты ранее, продолжают действовать, наши задачи на ближайшие дни остаются прежними — обеспечить безусловное выполнение ограничительных мероприятий. Их набор, как мы уже не один раз отмечали, достаточно оптимальный, не избыточный».

Напомним, что в Новосибирской области с сегодняшнего дня, 8 ноября введена система QR-кодов, подтверждающих прохождение вакцинации от COVID-19.

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