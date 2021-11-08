Гусиноозёрск, Бурятия, , 09:38 — REGNUM В замёрзшем доме в Гусиноозёрске 7 ноября обнаружили тело человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе агентства гражданской обороны и ЧС Бурятии, тревогу забили соседи пожилого мужчины.

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Они рассказали полицейским, что хозяин дома уже несколько дней не топил печь и не выходит на связь. Правоохранители выехали на место с сотрудниками поисково-спасательной службы.

«Спасатели с помощью специнструмента вскрыли дверь. В доме был обнаружен мужчина без признаков жизни. Предположительно он умер несколько дней назад», — отметили в ведомстве.