Ереван, , 09:37 — REGNUM Между Арменией и Азербайджаном нужно проложить железную дорогу. Об этом 7 ноября в интервью Общественному телевидению заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Никол Пашинян Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наше понимание таково, что Армения на своей территории, Азербайджан на своей должны построить железную дорогу Ерасх — Ордубад — Мегри — Горадиз», — сказал глава армянского правительства.

Он сообщил, что члены трёхсторонней рабочей группы по разблокировке коммуникаций в регионе изучили возможные коридоры для транспортных маршрутов. Детали их прокладки необходимо будет обсудить на переговорах. По мнению Пашиняна, сложнее всего будет выработать формулы работы транспортного сообщения.

Стоит отметить, что ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о подготовке переговоров Еревана и Баку при участии Москвы. На встрече планируется подписать соглашения о делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы.

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