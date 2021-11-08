Канберра, , 09:38 — REGNUM Почти 90% жителей Австралии получили первый компонент вакцины от COVID-19. По состоянию на 8 ноября 89,4% австралийцев «закатали рукава», чтобы поставить первую прививку, передает телеканал Nine News.

Вакцинация Иван Лазебный © ИА Красная Весна

80,64% населения Австралии полностью привиты от COVID-19. Всего в стране в качестве первого компонента было введено 18,4 млн доз, и еще 16,6 млн — в качестве второго.

Лучшие темпы иммунизации населения демонстрирует Австралийская столичная территория, где 95% жителей получили первый компонента, и еще столько же второй. За ней следует штат Новый Южный Уэльс, где 93,9% людей привились первой дозой, а 89,9% — второй.

Для достижения стопроцентного охвата в Австралии первой дозой осталось привить 10,61% от всех граждан старше 16 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: В Австралии арестовали медсестру за нарушение правил вакцинации от COVID-19