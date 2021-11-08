Москва, , 09:35 — REGNUM В России спасатели продолжают активное тушение семи природных пожаров, которые по состоянию на 8 ноября действуют на территории страны. Об этом сообщили в Авиалесоохране.

Лесной пожар

Читайте также: Путин сообщил о предпринимаемых Россией серьёзных мерах по сохранению лесов

По данным региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, возгорания зарегистрированы на землях лесного фонда в Оренбургской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Башкирии, Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

В общей сложности огнём пройдено 202 га. Самые крупные пожары полыхают в Оренбургской области. Здесь уже выжжено 147 га лесных насаждений.

Ранее по теме: На фоне рекордных пожаров Россия сокращает расходы на лесоохрану

Добавим, что за прошедший сутки в России лесопожарные службы и привлеченные лица ликвидировали 25 лесных пожаров на площади 276 га. Лесные пожары ликвидированы в Оренбургской, Курганской, Тюменской, Челябинской областях, Приморском и Краснодарском краях, Башкирии.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее в России было ликвидировано 12 природных пожаров общей площадью 1843 га.

Читайте ранее в этом сюжете: В России за сутки ликвидировали 12 лесных пожаров