Пермь, 8 ноября 2021, 09:34 — REGNUM В Перми отреставрировали знаменитый дом губернатора, который построен в 1820 году и объектом культурного наследия федерального значения — «Дом Прянишникова (дом губернатора)». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Источником финансирования стал муниципальный бюджет. Обновлен фасад здания, кровля, цоколь, входная группа. Выполнена архитектурная подсветка.
Глава города Алексей Дёмкин подчеркнул, что восстановление исторического облика зданий и ремонт фасадов — отдельное направление в рамках подготовки к 300-летию Перми. «У Перми богатое прошлое, и наш долг — относиться к нему бережно и сохранять подобные здания для следующих поколений пермяков», — сказал он.
Здание, известное как дом губернатора, возвели в 1820 году, и изначально оно принадлежало чиновнику Ивану Прянишникову. Объект перестроили в 1842 году под служебную квартиру пермских губернаторов и капитально реконструировали в 1908 году. В 1917—1918 годах в бывшем губернаторском доме находился первый Пермский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. С 1920 по 1984 годы в бывшем доме губернатора размещался Пермский городской туберкулезный диспансер.
К началу 1980-х годов дом оказался в аварийном состоянии. Его планировали снести. Однако усилиями общественности снос удалось предотвратить. В 1985—1986 годы в части здания размещалась Пермская городская прокуратура. В 1988 году здание поставлено на государственный учет как памятник истории и культуры местного (областного) значения. В 1995 году здание объявлено памятником федерального значения.