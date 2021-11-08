Пермь, , 09:34 — REGNUM В Перми отреставрировали знаменитый дом губернатора, который построен в 1820 году и объектом культурного наследия федерального значения — «Дом Прянишникова (дом губернатора)». Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Дом Прянишникова (дом губернатора) Gorodperm.ru\Виталий Кокшаров

Источником финансирования стал муниципальный бюджет. Обновлен фасад здания, кровля, цоколь, входная группа. Выполнена архитектурная подсветка.

Глава города Алексей Дёмкин подчеркнул, что восстановление исторического облика зданий и ремонт фасадов — отдельное направление в рамках подготовки к 300-летию Перми. «У Перми богатое прошлое, и наш долг — относиться к нему бережно и сохранять подобные здания для следующих поколений пермяков», — сказал он.

Здание, известное как дом губернатора, возвели в 1820 году, и изначально оно принадлежало чиновнику Ивану Прянишникову. Объект перестроили в 1842 году под служебную квартиру пермских губернаторов и капитально реконструировали в 1908 году. В 1917—1918 годах в бывшем губернаторском доме находился первый Пермский городской Совет рабочих и солдатских депутатов. С 1920 по 1984 годы в бывшем доме губернатора размещался Пермский городской туберкулезный диспансер.

К началу 1980-х годов дом оказался в аварийном состоянии. Его планировали снести. Однако усилиями общественности снос удалось предотвратить. В 1985—1986 годы в части здания размещалась Пермская городская прокуратура. В 1988 году здание поставлено на государственный учет как памятник истории и культуры местного (областного) значения. В 1995 году здание объявлено памятником федерального значения.