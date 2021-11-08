Лиссабон, 8 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. «Бенфика» одержал победу над «Брагой» в матче 11-го тура чемпионата Португалии по футболу. Встреча завершилась со счётом 6:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Alface «Бенфика»

В составе «Бенфики» голы забили защитник Алехандро Гримальдо, нападающий Дарвин Нуньес, а также Рафаэл Силва и Эвертон, оформившие по дублю. У «Браги» точным ударом отметился форвард Рикарду Орта.

На сегодняшний день «Бенфика» занимает третье место в чемпионате Португалии, в активе команды 28 очков. «Брага» идёт на пятом месте с 19 очками.