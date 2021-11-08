Севастополь, , 09:32 — REGNUM В Севастополе подтверждено 352 новых случая заражения коронавирусом за последние сутки, сообщили 8 ноября в пресс-службе правительства региона. Накануне, 7 ноября, сообщалось о 354 заразившихся.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Всего в городе-герое с начала пандемии коронавирусом заразились 41 842 человека. Выздоровели из них 35 129 севастопольцев, в том числе ровно 100 пациентов были выписаны за последние сутки. Жертвами инфекции за весь период пандемии стали 1 458, 11 человек скончались за минувшие сутки — это пациенты в возрасте от 35 до 84 лет.

Отметим, что на утро 8 ноября прививки от коронавируса в прививочных пунктах Севастополя получили уже 200 326 человек, второй этап вакцинации прошли 165 440 жителей региона.

В регионе, как и по всей стране, с 30 октября по 7 ноября действовал период нерабочих дней. Власти города решили его не продлевать. Таким образом, с 8 ноября работу в штатном режиме возобновили медицинские, образовательные учреждения, возвращаются к работе рестораны, кафе, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры и театры.