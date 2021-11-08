Белгород, , 09:34 — REGNUM Расширен список объектов, куда можно попасть только по QR-коду с 8 по 22 ноября в Белгородской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцинация в Белгородской области Https://belregion.ru/

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Решение было принято губернатором Вячеславом Гладковым 4 ноября на основании заключения Роспотребнадзора. Требование о предъявлении QR-кодов распространяется на любые предприятия и организации сферы услуг, а также торговые центры, гипермаркеты и любые объекты торговли в закрытых помещениях, кроме магазинов продуктов и товаров первой необходимости. Аналогичная система действует и для посещения общественных мест, фуд-кортов и для заселения в гостиницы.

Ограничения сохраняются для непривитых жителей области старше 60 лет. Работодателям рекомендовано перевести таких сотрудников на дистанционных режим работы для прохождения вакцинации, а граждан с медотводом — до стабилизации эпидемической ситуации.

Дети до 18 лет, а не до 14, как было прежде, не смогут находиться без взрослых в помещениях общественного питания и торговых центрах.

Для посещения объектов необходимо предъявить QR-код вакцинированного или переболевшего либо свежий отрицательный ПЦР-тест с документом, удостоверяющим личность.

Нерабочие дни в регионе не продлены. По данным властей, ограничительные меры снизили уровень ОРВИ и простудными заболеваниями.