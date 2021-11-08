Новосибирск, 8 ноября, 2021, 09:32 — ИА Регнум. Во Всероссийской переписи населения приняли участие уже более более 2 млн Новосибирской области — 71,9% жителей. Об этом сообщило региональное правительство.

Денис Абрамов ИА REGNUM Перепись

Отметим, что до завершения переписи осталось шесть дней. На портале Госуслуг она продлена до 14 ноября.

Предварительные итоги переписи населения Росстат опубликует в апреле 2022 года, окончательные итоги — в IV квартале 2022 года.