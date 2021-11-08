Чебоксары, 8 ноября 2021, 09:31 — REGNUM Чувашия вышла из режима нерабочих дней с «закреплением тенденции» по снижению стационарных и амбулаторных пациентов с коронавирусом. Глава республики Олег Николаев призывает жителей соблюдать все меры санитарно-эпидемической безопасности и вакцинироваться, а указанные в последнем указе предприятия — оказывать услуги «только по QR-кодам». Руководитель региона не исключает «всплеск новой волны» инфицирования, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
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С обсуждения ситуации с коронавирусом началась планёрка в правительстве. Было отмечено, что в девяти муниципалитетах нерабочие дни начались 26 октября, в остальных — с 30 октября и продлились до 8 ноября. В настоящее время с учётом эпидемической обстановки в трёх муниципалитетах продлили режим нерабочих дней. Говоря об итогах данного периода, глава республики заявил об улучшении ситуации.
При этом он обратил внимание на высокое число вновь выявляемых случаев заражения. И не исключил новой волны с учётом того, что не все во время нерабочих дней сидели дома: некоторые выезжали отдыхать в другие регионы и страны:
Глава региона напомнил о тотальном режимном пропуске в учреждения и магазины (за исключением продовольственных магазинов, аптек, ветеринарных пунктов, магазинов с товарами первой необходимости, салонов оптики и мобильной связи и ряда других) по QR-кодам (выдаётся при прохождении вакцинации от COVID-19), отрицательных результатов ПЦР-тестов на коронавирус и справок о перенесённом заболевании.
Олег Николаев также призвал население вакцинироваться и заявил, что «задача тех, кто вернулся из дальних поездок, — пройти обследование», а в случае выявления заражения коронавирусом сразу начать лечение:
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