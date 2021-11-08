Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM В Бурятии за минувшие сутки зарегистрировано семь летальных случаев среди пациентов с коронавирусом. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Трое скончавшихся были в возрасте младше 65 лет. Таким образом, общее число жертв COVID-19 в республике за весь период пандемии достигло 2031.

В настоящее время в ковидных стационарах республики лечатся 1200 пациентов, состояние 953 из которых осложнено внебольничной пневмонией. 120 тяжёлых больных находятся в реанимации, 56 из них подключены к аппаратам ИВЛ.

«В настоящее время для лечения пациентов с COVID-19 перепрофилировано 1441 койка: занято — 1200, свободно — 241 койка. Занятость коечного фонда составляет 83,2%», — отметили в оперштабе.

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