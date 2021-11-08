Афины , , 09:32 — REGNUM Депутат главной оппозиционной партии Греции СИРИЗА-Прогрессивный альянс Эффи Ахциоглу обвинила премьер-министра страны Кирьякоса Мицотакиса в «политическом обмане». Об этом ответственная в своей партии за финансовые вопросы депутат заявила в интервью порталу ieidiseis. gr 7 ноября.

Кирьякос Мицотакис (сс) European People's Party — EPP Summit, Brussels

Как она отметила, Мицотакис был избран, в том числе, благодаря обещанию значительно увеличить минимальную заработную плату, но заморозил повышение на три года и объявил о смехотворном повышении на 2022 год, что по сути является стагнацией, в то время как инфляция растет, что приводит к снижению реальных доходов.

Что касается перспектив греческой экономики, Ахциоглу заявила об «ожидаемом восстановлении» в 2021 году, подчеркнув, что «к сожалению, из-за политического выбора правительства это восстановление также касается немногих и сопровождается серьезным обострением неравенства».