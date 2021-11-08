Хабаровск, 8 ноября, 2021, 09:28 — ИА Регнум. В Хабаровском крае прогнозируют гололёд. В связи с этим 9−10 ноября будет ограничена работа общественного транспорта на региональных, федеральных и местных дорогах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 8 ноября в пресс-службе ГЦ МЧС по региону.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Снег

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Движение пассажирского транспорта будет прекращено на трассах Р-297 Хабаровск — Биробиджан, А-370 «Уссури» Хабаровск — Владивосток, А-375 «Восток» Хабаровск — Находка, А-376 Хабаровск — Лидога — Ванино. Проехать на общественном транспорте не получится по дорогам Комсомольск-на-Амуре — Амурск и Селихино — Николаевск-на-Амуре.

«На дорогах прогнозируется формирование гололёдных явлений. Повышается вероятность увеличения количества дорожно-транспортных происшествий, затруднений в движении большегрузной техники. Из-за ухудшения погодных условий повышаются риски нарушений на объектах энергоснабжения. Могут возникнуть аварийные ситуации, связанные с усилением ветра, налипанием мокрого снега, отключением источников энергоснабжения, перехлестом и обрывом проводов. Также с началом отопительного сезона возможны нарушения в работе объектов ЖКХ», — отметили в пресс-службе МЧС.

Там также подчеркнули, что возможно подтопление прибрежной зоны в Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе Приморский край готовился к ледяному дождю. Во Владивостоке дорожные и коммунальные службы начали функционировать в режиме повышенной готовности в связи с циклоном, который ждали в регионе 4 ноября.