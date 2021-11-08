Рен, Франция, , 09:27 — REGNUM «Ренн» одержал победу над «Лионом» в матче 13-го тура чемпионата Франции по футболу. Встреча завершилась со счётом 4:1, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Футбол Иван Шилов © ИА REGNUM

В составе «Ренна» голы забили нападающий Гаэтан Лаборде и защитники Амари Траоре и Адриен Трюффер, оформивший дубль. У «Лиона» точным ударом отметился полузащитник Лукас Пакета, реализовавший пенальти.

На сегодняшний день «Ренн» занимает пятое место в чемпионате Франции, в активе команды 22 очка. «Лион» идёт на седьмом месте с 19 очками.

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