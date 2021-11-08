Ростов-на-Дону, 8 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» и тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов, комментируя победный матч над «Рубином» (Казань), отметил, что команда начала преодолевать кризис.

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«У нас были и вдохновение, и кураж. Но всё же в первом тайме больше была борьба за инициативу. Скажем так, [«Ростов»] начинает преодолевать [кризис, в котором находился в первой трети сезона]», — отметил наставник.

ИА REGNUM напоминает, что «Ростов» обыграл «Рубин» со счётом 5:1. Матч состоялся на стадионе «Ростов Арена» 7 ноября.