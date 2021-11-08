Вашингтон, 8 ноября, 2021, 09:25 — ИА Регнум. В США ожидают сокращения объёмов производства риса в КНДР. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад министерства сельского хозяйства США.

Japantimes.co.jp Наводнение в КНДР

Ожидается, что с 2021 по 2022 год объём производства риса в КНДР составит 1,36 млн тонн, что на 2,8% или 38 тыс. тонн меньше, чем в 2020—2021 гг.

По данным министерства сельского хозяйства США, в 2019—2020 годах объём производства риса оценивался в 1,82 млн тонн. Однако в прошлом году из-за наводнений объём производства сократился примерно на 23% или 422 тыс. тонн.

Как сообщает ИА REGNUM, правительство Южной Кореи намерено приложить усилия для продвижения межкорейского сотрудничества в области лесного хозяйства.

Читайте также: Южная Корея готова сотрудничать с КНДР в сфере лесного хозяйства — Yonhap