Канберра, , 09:29 — REGNUM Сотрудники полиции штата Западная Австралия обвинили медсестру в Перте за якобы имитацию введения вакцины от COVID-19. 7 ноября 51-летняя женщина была арестована в своем доме после того, как врач частной медицинской клиники заметил, что шприц с инъекцией после завершения «вакцинации» был все еще полон жидкости, несмотря на то, что им только что «привили» подростка. Об этом 8 ноября сообщил телеканал Nine News.

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Как оказалось, несмотря на то, что шприц был полон, медсестра якобы указала в базе данных, что подросток был успешно вакцинирован. Полиция также утверждает, что в базу данных арестованная медсестра якобы зашла, используя логин и пароль учетной записи своей коллеги.

Медсестре, передают журналисты, было отказано в освобождении под залог, и 8 ноября она предстанет перед местным судом в Перте.

Как сообщают сотрудники полиции, медсестра сама вызвала привить подростка, который приходился ребенком одного из ее знакомых.