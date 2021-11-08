Варшава, , 09:24 — REGNUM 7 ноября президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу TVP Info выразил надежду, что инфляция в стране будет взята под контроль. Он также напомнил, что с этой целью в среду, 3 ноября, в Польше были повышены процентные ставки.

Анджей Дуда Юлия Гринь

По словам главы польского государства, решение Совета по денежно-кредитной политике поднять ставки на три четверти процентного пункта было трудным решением.

«С одной стороны, инфляцию нужно стараться ограничивать. И это — один из главных инструментов, как это можно сделать. С другой стороны, рост процентных ставок означает рост стоимости выплаты кредитов. У многих людей в Польше недвижимость куплена в кредит, и это 200−300 злотых, которые, по сути, вытянуты у них из кошелька. Так что это было очень серьезное и очень трудное решение», — сказал польский президент.

Анджей Дуда добавил, что инфляция — это проблема, которая коснулась не только Польши. Он подчеркнул, что все президенты стран Центральной и Восточной Европы обеспокоены ростом цен на энергоносители и строительные материалы.

Напомним, по оценкам Национального банка Польши, уровень инфляции в начале следующего года может превысить 7%, после чего начнет снижаться.